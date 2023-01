Commenti sessisti alla sincronette Linda Cerruti, primi 12 denunciati dalla polizia postale

Savona. La polizia di Stato ha identificato e denunciato gli autori della diffamazione a mezzo internet ai danni di Linda Cerruti, ligure campionessa di nuoto sincronizzato.

Ad agosto dell’anno scorso, di rientro da una straordinaria prestazione atletica agli europei di nuoto sincronizzato che l’aveva portata a vincere otto medaglie, la campionessa Linda Cerruti aveva festeggiato postando sui social una foto in cui compariva in una classica posa del nuoto sincronizzato, esibendo le medaglie.

La foto, scattata sul molo di Noli, città natale dell’atleta, era stata ripresa da molte testate giornalistica e aveva attirato numerosissimi commenti, alcuni dei quali palesemente diffamatori e sessisti; commenti che l’atleta, amareggiata, aveva deciso di denunciare rivolgendosi alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Savona.

Le indagini, condotte anche dagli esperti del centro operativo di Genova e coordinate dalla procura della Repubblica di Savona con il supporto del servizio di polizia postale di Roma, hanno permesso di identificare 12 utenti della rete, ritenuti autori dei commenti diffamatori, più condivisi, tra questi un impiegato, cinquantenne, romano, un operaio veneto, due pensionati residenti in Lombardia, un quarantenne, dipendente pubblico, residente in Friuli Venezia Giulia e un trentenne, residente in Sardegna.

Con la partecipazione dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Umbria e Sardegna, sei internauti sono stati destinatari di una perquisizione informatica delegata dalla Procura della Repubblica di Savona, mentre gli altri sei sono stati convocati presso i Centri Operativi della propria città e dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

I provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari costituiscono uno strumento per la prosecuzione e conclusione dell’attività investigativa.

Questa operazione “smentisce ancora una volta chi pensa che l’anonimato in rete possa essere sfruttato per commettere reati informatici, i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale sono attivi sia nell’educazione dei giovani all’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, mirata anche a prevenire le campagne di odio online, che nella repressione di ogni manifestazione delittuosa commessa attraverso la rete”.