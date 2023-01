Colpo a sinistra per il Genoa: chiusa la trattativa per Ridgeciano Haps

Genova. Rinforza la fascia sinistra il Genoa, con l’arrivo di Ridgeciano Haps, esterno proveniente dal Venezia che ha ben figurato anche nella recente sfida proprio contro i rossoblù. Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo e domani effettuerà le visite mediche prima di allenarsi con la squadra (non potrà essere presente con il Parma a causa dell’espulsione rimediata con il Cittadella).

Trent’anni e originario del Suriname, Haps è arrivato in Italia nel 2021 per trascorrere due stagioni nella città lagunare: in totale a Venezia ha collezionato 43 presenze e due reti. Prima di arrivare nel nostro paese, il terzino ha giocato per 4 anni al Feyenoord, squadra olandese.

Ora mister Gilardino potrà dunque contare su un’importante pedina a sinistra, dove serviva un vice Criscito. Per le sue caratteristiche, Haps potrà essere utilizzato sia come terzino che laterale avanzato.