Chiavari voterà no a barriere acustiche lungo ferrovia. Prosegue la raccolta firme contro il progetto

Genova. Il consiglio comunale di Chiavari si riunirà il 3 febbraio prossimo per “esprimere parere tecnico negativo per l’installazione delle barriere acustiche lungo la linea ferroviaria”.

“La delibera di Consiglio è l’atto tecnico, fondato su pareri dirigenziali, con cui il comune di Chiavari esprimerà, tempestivamente e nei termini previsti dalla legge, la totale contrarietà al progetto e che diventerà parte integrante della documentazione della conferenza che si dovrà chiudere senza l’approvazione del piano. Gli uffici tecnici stanno definendo il contenuto dell’atto che porteremo in sede di assemblea consiliare. Confidiamo di interrompere definitivamente l’iter e bloccare l’opera”, ha spiegato il sindaco Federico Messuti.

“Andremo a Roma per interfacciarci con il Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, a cui sottoporremo lo schema di delibera per poterlo discutere anche con i vertici di Rfi. L’obiettivo è chiudere definitivamente la partita. In ogni caso il legale che abbiamo incaricato è pronto a ricorrere al TAR”.

Nel frattempo prosegue la raccolta firme promossa da Davide Grillo: “Sabato 28 Gennaio verrà effettuata una nuova raccolta firme in Via Martiri delle Liberazione a Chiavari , all’altezza dell’incrocio con via dei Gandolfi, dalle 10:00 alle 18:00, contro la realizzazione delle Barriere Fonoassorbenti ferroviarie nel tratto cittadino”.