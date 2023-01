Chiavari, nuovo guard rail sulla strada per Leivi: lunedì partono i lavori in via Ri Alto

Chiavari. Più sicurezza in via Ri Alto. Partiranno lunedì 30 gennaio gli interventi per l’installazione di un guard rail, per un tratto di circa 150 metri, lungo la via che da corso Lima porta a Leivi.

Verrà installato anche un semaforo per regolare il traffico durante i lavori.

“Un intervento necessario e fortemente voluto dalla nostra amministrazione e dai residenti che andrà a migliorare la sicurezza della strada in una zona attualmente sprovvista di protezione a valle – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Le nuove barriere si andranno ad aggiungere a quelle già presenti nei primi 100 metri partendo dall’incrocio con corso Lima”.