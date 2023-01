Chiavari, il comitato: “No alle barriere acustiche? Anche il depuratore è un’opera impattante”

Chiavari. “Bene il consiglio straordinario sulle barriere acustiche, ma si parli anche di depuratore. Entrambe le opere sono impattanti per la città”. Lo scrive in una nota il comitato contro il depuratore in Colmata a Chiavari, dopo il consiglio comunale straordinario chiesto dalla maggioranza per fermare l’installazione di barriere acustiche da parte delle ferrovie.

“Leggiamo che le motivazioni addotte contro la costruzione di un muro sono tre: danneggia il futuro della nostra città, diminuisce la qualità della vita dei residenti e non tutela il patrimonio ambientale ed edilizio del nostro territorio”, ricorda il comitato.

“Inoltre, il sindaco Messuti rileva che è un’opera impattante di dimensioni sproporzionate e avulso dal contesto architettonico e rimarca il deprezzamento del valore degli immobili. Queste sono tutte motivazioni condivisibili per un’opera sicuramente impattante”.

“Sono, ovviamente, le stesse identiche motivazioni per cui molti chiavaresi sono contrari alla costituzione di un depuratore fronte mare di 300 metri con trenta metri di scogliera, un muro di protezione alto sei metri e un camino alto otto metri piazzato nel porto turistico”.

“Con la stessa coerenza, dunque – conclude il comitato chiavarese – auspichiamo che nel consiglio straordinario convocato venga discusso anche il tema del depuratore in Colmata”.