Chiavari, Fiera di Sant’Antonio Abate da record: oltre 500 bancarelle per l’evento più atteso del Levante

Chiavari. Oggi sabato 14 e domani domenica 15 gennaio va in scena a Chiavari la più nota e grande fiera de Levante intitolata a Sant’Antonio Abate. Un appuntamento annuale che limita la viabilità, rende problematico trovare un parcheggio (consigliato l’uso di mezzi pubblici), ma richiama pubblico da tutta la riviera e l’entroterra del Levante.

Quest’anno record di presenze: sono 461 i banchi presenti e 40 quelli della fiera agricola; in totale 501; l’arrivo è previsto già venerdì. Per quanto riguarda le particolarità, ancora una volta “porchetta” diventerà regina: un prodotto che va alla grande fin dalle prime ore del mattino. Nel settore agricolo gli acquisti sono indirizzati alla nuova stagione orticola, iniziata già a novembre con la semina di fave e piselli; chi ha un pezzo di terra ben difficilmente si sottrae all’acquisto di una pianta di limone.

Ai visitatori, oltre l’uso del mezzo di trasporto pubblico, va consigliato di osservare la segnaletica e di tenere le borse ben chiuse; polizia urbana e dello Stato, carabinieri, guardia di finanza, Associazione nazionale carabinieri e protezione civile vigilano, ma la folla richiama sempre qualche borseggiatore. Tra le ordinanze emesse per la Fiera, segnaliamo che lo spazzamento meccanico delle strade è sospeso fino al 15 e riprenderà regolarmente il 16 gennaio.

Dalle 16 di domani a tutta la domenica i treni, causa lavori alla rete a Santa Margherita Ligure, possono subire ritardi e cancellazioni. Potete fidarvi dei mezzi Amt; vedere comunicato qui sotto

Dall’ufficio stampa di Amt

Si informa che a seguito dello svolgimento della tradizionale “Fiera di Sant’Antonio”, dalle ore 20.00 di venerdì 13 gennaio a fine servizio di domenica 15 gennaio, le linee locali di Chiavari modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Tutti gli autobus provenienti da Carasco giunti all’altezza di piazza Sanfront svolteranno a sinistra per viale Kasman, viale Marconi, corso De Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso.

• Le linee provenienti da Leivi–Piazzale Rocca giunte alla rotonda di via Devoto / via Piacenza svolteranno a sinistra in via Piacenza e proseguiranno per piazza Sanfront, viale Kasman, viale Marconi, corso De Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso per le corse in direzione piazzale Rocca-Leivi.

• Le linee provenienti da Lavagna corso Buenos Aires giunte al ponte dell’Entella dovranno deviare per viale Marconi e proseguire lungo corso De Michiel, corso Assarotti, dove riprenderanno regolare tragitto di linea. Analogo percorso inverso.

• La linea 902 effettuerà capolinea a Chiavari FS.

Lungo gli interi tragitti alternativi verranno posizionate, qualora necessarie, in accordo con il Comando di Polizia Locale, le fermate provvisorie.