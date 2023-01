Che weekend per il Cus Genova: ottimi risultati per l’atletica, il basket e il volley

Genova. Ottime prestazioni per Chiara Smeraldo e Gabriele Avagnina tra Nizza e Parma per il CUS Atletica. Vittoria per il CUS Basket in Serie C Silver contro il Basket Loano. Successo per le ragazze del CUS Volley in Serie D contro l’Audax Quinto. Sconfitta in semifinale di Coppa 2.7 per il CUS Tennis.

ATLETICA LEGGERA

Ottima prestazione da parte di Chiara Smeraldo nel Meeting Indoor di Nizza, in Francia. La saltatrice biancorossa, nonché azzurrina, ha conquistato la gara con due salti a 5.90 e tre nulli, iniziando così nel migliore dei modi il suo 2023. Seconda prestazione italiana dell’anno nella categoria Promesse. L’allieva Emma Barnieri conquista invece il secondo posto sui 50 con 6″98, sempre nella rassegna nizzarda.

Brillante secondo posto per Gabriele Avagnina nel salto in alto in occasione del Meeting Indoor di Parma con la misura di 2.03, record personale e miglior prestazione italiana U20 dell’anno (ex aequo con il junior Soli). Grande prova dunque per l’Azzurrino, finalista ai Mondiali Allievi di Gerusalemme nel 2022. Questo il suo commento: “Sono rientrato a casa stanco ma felice della mia prestazione, avendo sfiorato i 2.05. Non saltavo dai Campionati Europei a causa di un infortunio alla schiena. Ho gareggiato contro atleti più grandi di me, cosa che mi hanno spinto e motivato a trovare quella carica che mi serviva per affrontare questa gara. Il tutto grazie anche ai consigli dei miei allenatori che mi “sopportano” e supportano ogni giorno e che credono in me, ovvero Kelly Ternelli ed Eugenio Paolino. Finalmente dopo tutti questi mesi mi sentivo bene mentre saltavo e spero di migliorare nei Campionati Italiani di Ancona che si terranno tra il 4 e il 5 febbraio”.

Infine, gara del martello insolitamente lunga quella della fase toscana dei Campionati Invernali di Lanci a Lucca. Le prime ombre della sera non hanno distolto dal compito l’azzurro Davide Costa, vincente nella gara della categoria Promesse con un 63.49, misura ottenuta all’ultimo tentativo. Migliore prova all’ultimo lancio anche per la promettente allieva Eleonora Lintas, prima nella competizione di martello giovanile (4 kg) con 43.65. Nella vicina pista coperta anche il terzo posto nel salto in alto da parte della junior Martina Campani con la misura di 1.63.

PALLACANESTRO

Seconda vittoria del 2023 per il CUS Basket di Coach Pansolin in Serie C Silver. Universitari in crescita dopo la prestazione opaca, seppur vincente, contro l’Ardita Juventus. Primo tempo contro il Basket Loano molto equilibrato, chiuso sul +2 per i padroni di casa. Al rientro in campo gli Universitari mettono la freccia, creando un gap che piano piano aumenta fino al +9 finale, che permette ai Biancorossi di mantenere il terzo posto in classifica.

BASKET LOANO vs CUS GENOVA BASKET 58-67 (20-18; 36-34; 45-50)

BASKET LOANO: Scarrone 9, Martino 12, Fumagalli 3, Volpi, Giromini 11, Tassara 6, Vaccarezza, Trespine ne, Patrone ne, Segato ne, Bussone 14, Laganà 3. Coach: Taverna.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 8, Vallefuoco 13, Esposito ne, Pampuro 12, Dufour 13, Ferraro 7, Leveratto ne, Casucci 7, Grandeaux ne, Sommariva 3, Cassanello 2, Ricci 2. Coach: Pansolin.

VOLLEY

Continua il “magic moment” della prima squadra femminile del CUS Volley. Le ragazze di Riccardo Serra conquistano al PalaCUS la quarta vittoria nelle ultime cinque partite del Girone B di Serie D, ottenuta contro l’Audax Quinto con un perentorio 3-0. Le giovanissime Biancorosse superano così le avversarie in classifica grazie alla vittoria nello scontro diretto, agganciando il sesto posto a cinque punti di distanza dal Lunezia Volley, quinta della classe.

CUS GENOVA VOLLEY vs AUDAX QUINTO 3-0 (25-16; 25-19; 25-21)

TENNIS

Si chiude in semifinale l’avventura del CUS Tennis in Coppa 2.7. Gli Universitari escono sconfitti in trasferta contro il TC Finale con il risultato di 2-1. Dopo l’1-1 ai singoli, maturato con la vittoria di Costa e con la sconfitta di Rebaudi, decisivo il doppio nel quale la coppia finalese ha avuto la meglio sulla coppia biancorossa composta da Costa e Paiardi.