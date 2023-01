Certosa, tre mesi di lavori in via Brin. Romeo assicura: “A breve i parcheggi aumenteranno”

Genova. Dureranno tre mesi i lavori in via Brin, attuale capolinea della metropolitana nel quartiere di Certosa, dove in questi giorni è scattata l’ordinanza che prevede la modifica della viabilità e soprattutto lo spostamento del capolinea dei bus Amt in via Canepari (il servizio integrativo si fermerà in via Ariosto). Si tratta di lavori sui sottoservizi in previsione del prolungamento della linea verso Rivarolo. Nessun disagio per gli utenti della sotterranea, visto che non sono in programma chiusure. Qualche disagio, invece, sarà inevitabile per i residenti.

Quello della metropolitana non è l’unico cantiere con cui Certosa deve fare i conti. Nella stessa zona insistono i lavori per la linea ferroviaria del Campasso. E soprattutto si attende l’apertura di un’altra partita, quella della rigenerazione urbana finanziata dal governo con 189 milioni di euro che attendono di essere spesi a fronte di un progetto che il Comune dovrà presentare nei prossimi mesi.

Un’operazione destinata davvero a cambiare volto al quartiere, soprattutto sul fronte dei rapporti tra il tessuto abitativo e la linea merci. “Tra fine gennaio e inizio febbraio si aprirà un percorso partecipato con quattro incontri aperti alla cittadinanza – annuncia il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo -. Partiamo già con una serie di proposte formulate al Comune, ma ovviamente vogliamo discuterne con tutti in senso propositivo”.

Tra le preoccupazioni dei residenti anche quelle legate alla mancanza di parcheggi. Anzitutto una rassicurazione: in via Brin rimarrà sempre aperto l’accesso a quello di via della Pietra, un polmone per la sosta aperto poco dopo il crollo di ponte Morandi. “Una parte verrà chiusa per realizzare la nuova strada del Campasso – avverte Romeo – ma abbiamo chiesto una verifica agli uffici tecnici per estendere il piazzale verso sud in modo da recuperare posti auto. Alla fine dei lavori dovremmo avere 150 stalli in più rispetto ad oggi”.

Altro punto critico è piazza Facchini, dove gran parte dei parcheggi restano inutilizzabili a causa dei frequenti allagamenti del piazzale e delle pericolose buche. “È una situazione ignobile – si lamenta Romeo – e visto che il Comune non interviene lo faremo noi spendendo 30mila euro per l’asfaltatura. Abbiamo chiesto a Campora di estendere quest’area in modo di recuperare ancora una cinquantina di posti auto. Ad oggi il piazzale potrebbe ospitare circa 100 macchine, ma non è sufficiente”. Terminati tutti questi interventi “i parcheggi complessivi aumenteranno“, garantisce il presidente del Municipio.

Per quanto riguarda invece i lavori in via Brin, bisognerà sopportare per qualche tempo il peggioramento dell’interscambio tra bus e metropolitana. I bus delle linee 7 e 9 salteranno il consueto “giro”, il 270 farà capolinea provvisorio in via Canepari, il servizio integrativo I04 si fermerà in via Ariosto, mentre il taxibus T07 non effettuerà la fermata di via Brin e farà capolinea anch’esso in via Ariosto, dopo le sollecitazioni del comitato Liberi Cittadini di Certosa.