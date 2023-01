Certosa, lo sfogo di una residente: “Noi come fantasmi, il nostro declino è inarrestabile”

Genova. “Quando sento parlare di recupero mi viene quasi da sorridere. Io a Rivarolo ci sono nata e ci sono legata, ma qui, lo dico con ironia, ormai sarebbe da radere tutto al suolo. Mi duole riconoscerlo ma questa delegazione sta subendo un declino, a mio parere, inarrestabile“. Si chiude così l’amaro sfogo di Elisabetta Fiore, residente di via Bercilli nel quartiere di Certosa che ha scritto alla redazione di Genova24 dopo l’articolo che fa il punto sui lavori per il prolungamento della metropolitana in via Brin e sulle criticità della zona, soprattutto in tema di parcheggi.

“Prima di tutto – osserva Elisabetta – la nostra zona è tristemente nota da sempre per lo spaccio. La metropolitana, unico elemento appetibile per il mercato immobiliare (che in questi anni è crollato vertiginosamente), in realtà trasporta una marea di delinquenza. Oserei dire che da questo punto di vista siamo diventati un po’ un satellite del centro storico, superando forse per questi problemi anche Sampierdarena. In questo disagio sociale abbiamo sopportato il crollo del Morandi, senza mai avere nemmeno un risarcimento morale. Allora dovevo andare a Villa Scassi con mia madre, malata terminale, per la chemioterapia e raggiungere l’ospedale era sempre un’incognita. Ma qui eravamo distanti, eppure anche vicini, perché il giorno dell’implosione ci siamo dovute barricare in casa per tante ore”.

Una realtà “già esasperata”, scrive Elisabetta, che oggi viene ulteriormente gravata dai cantieri. Quello per la metropolitana e quello per la riattivazione della linea merci, che insistono su aree molto simili. E proprio in questa zona di “transizione” tra Certosa e Sampierdarena partiranno a breve altri lavori, quelli per la creazione della nuova strada del Campasso promessa dal sindaco Marco Bucci.

Via Mario Bercilli è una strada in salita che si arrampica tra via Brin e via della Pietra. I suoi caseggiati guardano da vicino la copertura della stazione della metropolitana. “In nessun documento né di Rfi né del Comune è mai stata citata questa via – denuncia Elisabetta Fiore -. Qui è tutto dovuto. Noi non esistiamo né per la metro né per la linea Campasso-Fegino, come se fossimo in un limbo, come se il problema da Campasso volasse fino a Canepari-via Vedovi. Pur prendendo atto delle diverse distanze tra le case e il sedime ferroviario, inviterei a considerare la questione anche dalla nostra prospettiva. Ad esempio, per quanto mi riguarda, è da un anno che ho davanti a casa mia il deposito dei materiali di risulta degli scavi per la metro (nella foto di copertina). Siamo soggetti alle polveri e assillati dai rumori anche noi”.

“Non abbiamo mai chiesto un soldo – precisa la nostra lettrice -. Io personalmente, insieme con alcuni vicini, ho partecipato alle assemblee e alle proteste organizzate dal comitato di Certosa (con tutto il rispetto per i suoi membri, un comitato è sempre un po’ il fallimento della politica, e questa è una cosa che mi dispiace molto avendo lavorato per una vita da amministrativa in Consiglio comunale dalla giunta Campart in poi) ma forse noi qui siamo figli di un dio minore“.

Come se non bastasse, poi, in via Bercilli “tante persone fanno i propri bisogni a cielo aperto. Non si sa più dove camminare. Ma sembra che qui vivano dei fantasmi e invece ci sono tanti residenti come me che sopportano quasi con rassegnazione”.

“Sono una sessantenne che fino ad oggi ha creduto nei valori della democrazia, e mi dispiace per il nostro stimato presidente Federico Romeo che ormai si è ritrovato solo nell’ambito politico genovese, ma comincio a chiedermi quanto ancora si possa tentare di vivere decentemente – continua Elisabetta -. In questo stato di cose dovremmo considerare i problemi nel loro insieme, perché altrimenti sembra che l’unico nostro problema sono i parcheggi“. Un problema evidenziato con forza dagli abitanti di Certosa, che però è solo uno dei tanti aspetti critici.

“Ci sarebbe da radere tutto al suolo“, nota con amarezza Elisabetta Fiore. Alcuni palazzi saranno davvero rasi al suolo nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana per cui il Governo ha stanziato 189 milioni di euro. Per coinvolgere tutti i cittadini saranno programmati quattro incontri pubblici, come preannunciato dal presidente Federico Romeo a Genova24. Il finanziamento a disposizione è stato ampliato di recente proprio con l’obiettivo non fermarsi a demolizioni e indennizzi per la fascia più vicina alla ferrovia, ma progettare invece un intervento urbanistico che faccia uscire questa parte di città dal “limbo” in cui i suoi abitanti si sentono condannati a vivere.