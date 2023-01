Centro storico, a fuoco l’ex “261” di via Mura delle Grazie: nessun evacuato

Genova. Intervento nella notte da parte di vigili del fuoco in centro storico chiamati per un incendio in via Mura delle Grazie. A prendere fuoco un appartamento al civico 25 che un tempo ospitava il locale “261”, tappa quasi obbligata per la movida genovese degli anni Novanta.

Il locale è chiuso da tempo e gli spazi erano vuoti. A prendere fuoco sono stati per cause ancora a accertare, due divani.

Sul posto i vigili del fuoco che nonostante l’imponente fumo sprigionato hanno spento l’incendio rapidamente senza dover evacuare nessun altro condomino.