Carcere di Marassi, Campomenosi (Lega): “Solidarietà al poliziotto ferito, fiducia nel governo per tutela alla penitenziaria”

Bruxelles. “All’indomani dell’aggressione di un detenuto ai danni di un agente della polizia penitenziaria all’interno del carcere di Marassi, esprimo la mia solidarietà all’uomo ferito e all’intero Corpo che da anni lavora in un contesto estremamente difficile. I problemi sono noti e purtroppo l’ordinamento penitenziario non è in grado, spesso, di garantire le giuste tutele agli uomini e alle donne in divisa”.

“Da più parti, registro il fatto che diversi operatori esasperati dalle condizioni difficili in cui si trovano a lavorare chiedono la dotazione del taser per meglio tutelare se stessi e i propri colleghi. Ho fiducia nell’azione del governo che ha ben chiari i problemi storici del nostro sistema carcerario e saprà intraprendere azioni concrete per risolverli”.

Così in una nota l’eurodeputato Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, ha commentato l’aggressione di un agente della penitenziaria da parte di un detenuto nel carcere di Marassi.