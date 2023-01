Capretta sperduta nella piazzetta di Portofino: allarme per la sua salute

Portofino. Rifiuta focaccia e pane. Si nutre mangiando il muschio e l’erbetta che nasce tra pietra e pietra della pavimentazione in acciottolato della piazzetta; si adatta anche a mangiare qualche fiore si ciclamino nei vasi che abbelliscono i dehors dei locali.

Parliamo di ‘Becco’, il cucciolo di capra che da qualche giorno si trova nella piazzetta più famosa del mondo, a Portofino. Qualcuno lo chiama Artura e prova a sfamarlo con qualche leccornia locale, ma la fame per il ‘verde’ non può essere soddisfatta ‘in città’, per cui sono in molti adesso che si stanno preoccupando della sua salute.

Secondo alcuni testimoni, come riporta ‘Levante News’, l’animale sarebbe colto da tremori e cerca la compagnia dei pochissimi presenti in piazzetta. Ieri mattina avrebbe seguito passo passo un uomo fino all’autosilo. Nessuna associazione animalista fino ad oggi si è fatta viva per riportarlo non solo nel suo habitat, ma tra i suoi consimili. Sembra un pesce fuor d’acqua ed è chiaro che la sua salute potrebbe essere presto compromessa.