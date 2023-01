“Cappuccetto Rosso”, i burattini del maestro Gino Balestrino tornano al Teatro dell’Ortica

Genova. Gli antichi burattini di legno scolpiti a mano, una delle fiabe più conosciute e amate, e tutta la maestria e delicatezza di un’arte antica e mai dimenticata. Questi gli ingredienti per la domenica pomeriggio al Teatro dell’Ortica, dove alle 16 andrà in scena ‘Cappuccetto Rosso’, interpretato dai burattini del maestro Gino Balestrino.

Una storia nota a tutti, ma che ha sempre qualche risvolto particolare nella sua messa in scena, unica nel suo genere grazie a burattini di Monique Quartini, ai costumi di Maria Carla Garbarino e alle musiche originali di Bianca Barletta e Paolo Repetto. Una fiaba sui temi della trasgressione e della paura – e in questo particolarmente attuale – la vicenda narrata induce i bambini alla necessaria riflessione sui pericoli che possono darsi nei casi della vita.

È insieme storia di ingenuità e noncuranza, favola di coraggio e di conforto dove si ha modo di sperare, anche di fronte a un grave errore, in una soluzione positiva. Ma è anche una storia che presenta situazioni potenzialmente comiche che offrono, con la forte tipizzazione dei caratteri che regolano i rapporti fra i vari personaggi, gustosi quadretti capaci di coinvolgere anche il pubblico più smaliziato.

Animati da Gino Balestrino i bei burattini scolpiti in legno da Monique Quartini cantano e raccontano la storia di Cappuccetto Rosso e dei suoi variabili rapporti con la mamma e con la nonna, del Cacciatore e degli animali che vivono nel bosco, del Lupo e della sua fame smisurata, di paura e di salvezza con un inedito finale, in uno spettacolo divertente per tutte le età.