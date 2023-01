Capodanno Mediaset, la piazza di Genova vista da 3 milioni di spettatori e uno share del 21%

Genova. Capodanno da record a Genova: a seguire dal vivo il concerto in piazza De Ferrari sono state 30mila persone, che hanno cantato e ballato con gli artisti sul palco. La diretta su Canale5 è stato seguita da oltre 3 milioni di spettatori, con uno share del 20,94%.

“La pioggia non ha fermato una festa bellissima che ci ha permesso di iniziare l’anno con la Liguria protagonista nelle case di milioni di italiani. Grazie a chi ha regalato questo straordinario spettacolo a Genova con un capodanno unico che difficilmente dimenticheremo. E ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie. La Liguria parte nel 2023 con il piede giusto”, dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il direttore di Canale 5 aggiunge: “Un grande show, in uno scenario ricco di fascino e storia: ore in allegria, on compagnia della sempre impeccabile Federica Panicucci. Una serata perfetta per Canale 5, per la quale ringrazio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci che ci hanno ospitati, con artisti amatissimi e grande musica. Uno spettacolo brillante grazie alla macchina produttiva Mediaset e alla regia di Luigi Antonioni che, insieme al team di Radio Mediaset, hanno confezionato un bellissimo Capodanno. Bravi!”.