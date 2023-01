Capodanno, a Genova bambino di 12 anni perde un dito nello scoppio di una bomba carta

Genova. Un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito, a Genova, a causa dell’esplosione di una bomba carta nel pomeriggio di domenica 1 gennaio. Il ragazzino ha perso un dito, amputato, e si è procurato una lesione a un occhio e al ginocchio. E’ stato soccorso dal 118 e si trova ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Gaslini.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 a Sestri Ponente, nella zona di San Giovanni Battista. Il 12enne era con il fratello di 13 anni, anche lui rimasto ferito, e alcuni amici. Gli adolescenti si trovavano per strada quando hanno cercato di accendere il grosso petardo.

Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato, chiamata sul posto dai soccorsi, la bomba carta era bagnata. Per questo il bambino rimasto gravemente ferito ha provato ad attivare la miccia utilizzando un “minicicciolo”.

Nell’operazione, pericolosissima, è rimasto ferito anche il fratellino ma in maniera meno grave. Per lui una ferita alla spalla e il ricovero in codice giallo al Gaslini. E’ stato quest’ultimo a tornare a casa e a chiamare la mamma per raccontare quanto era accaduto.

Sul posto oltre alla polizia e all’automedica del 118 i militi della Croce di Fegino.

Nella notte a Genova, nonostante fossero stati molti i fuochi d’artificio lanciati in aria e i botti sparati per strada, in barba ai divieti dell’ordinanza comunale, non si erano verificati incidenti.