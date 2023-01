Capodanno 2024, il Piemonte si candida per l’evento Mediaset. Ma la Liguria vuole replicare

Genova. È già derby tra Liguria e Piemonte per l’organizzazione del Capodanno 2024 in diretta sulla rete ammiraglia di Mediaset, evento che ha portato in piazza De Ferrari 30mila persone (secondo stime del Comune e delle forze dell’ordine) con 3 milioni di telespettatori da quanto hanno riferito gli organizzatori.

“Insieme al sindaco” di Torino, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, “abbiamo deciso di candidare la città e quindi il Piemonte a ospitare l’evento televisivo. La concessione è annuale, quindi è scaduta, come ho avuto modo di sapere dal presidente della Regione Liguria Toti, e a breve quindi io e il sindaco scriveremo una lettera a Mediaset”.

Da quanto trapela, la Liguria vorrebbe replicare l’anno prossimo, visto che la manifestazione in diretta su Canale 5 è stata considerata un successo sotto il profilo della promozione turistica e ha ricevuto anche il plauso degli albergatori, soddisfatti per il sold out di San Silvestro (anche se dicono si tratti di un fenomeno ormai consolidato per la città).

Per l’organizzazione del “concertone” di Capodanno in piazza De Ferrari il Comune di Genova ha speso circa 350mila euro tra comunicazione, allestimento e altri servizi, mentre non sono ancora chiari i costi sostenuti dalla Regione. Alcune spese sono state sostenute dagli sponsor Iren, Esselunga e Costa Crociere.