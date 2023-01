Genova. La pioggia non ha fermato la festa per l’arrivo del 2023: il Capodanno in diretta nazionale trasmesso da Canale 5 ha radunato circa 30mila persone in piazza De Ferrari, secondo stime provenienti da fonti ufficiali. Nessuna particolare criticità sul fronte della sicurezza, anche se il divieto di sparare botti e fuochi d’artificio è stato ampiamente trasgredito, come negli anni scorsi.

Il grande afflusso di persone ha costretto i volontari di protezione civile e le forze dell’ordine a chiudere gli accessi dai lati di via Vernazza e via Petrarca in prossimità della mezzanotte, per scongiurare il rischio di sovraffollamento. Per lo stesso motivo, come programmato, è stata chiusa la stazione della metropolitana, aperta tutta la notte.

Sul palco di piazza De Ferrari, con la conduzione di Federica Panicucci, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. Direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita hanno proposto una performance di canto e ballo.

Nei musei di Strada Nuova sono state organizzate visite guidate, mentre a palazzo Tursi, nell’atrio, il 2023 è stato salutato con la musica elettronica con Liguria Transatlantica, mentre nel salone di rappresentanza il quartetto d’archi Alter Echo si è esibito da mezzanotte e mezza in poi.