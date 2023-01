Cantieri e incidenti, mattinata nera per il traffico a Genova e sul nodo autostradale

Genova. Lunedì mattina, partenza di settimana in salita per chi si deve spostare in auto verso Genova, in autostrada, o sulle strade della viabilità ordinaria in città. Cantieri Aspi e incidenti, per fortuna senza feriti gravi, stanno provocando diversi problemi al traffico.

I nuovi cantieri autostradali sulla A10 stanno portando code di 2 chilometri sia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova sia tra l’allacciamento con la A26 e lo svincolo di Arenzano in direzione di Ventimiglia.

Code anche sulla A7, a causa del traffico intenso: tra lo svincolo di Bolzaneto e l’allacciamento con la A12 in direzione Genova e nello stesso tratto ma in direzione opposta. Altre code all’uscita dello stesso svincolo di Bolzaneto per la viabilità esterna che non riceve e dove si trova anche un’auto in panne.

“Solite” code per lavori sulla A26 nel tratto tra Ovada e Masone in direzione sud.

Per quanto riguarda le strade di Genova, traffico intenso sulle principali direttrici dalla periferia al centro. Ma attenzione anche sulla sopraeleavata dove ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni. La polizia locale ha segnalato anche la presenza di un motociclo fermo, ora rimosso, all’altezza di Di Negro.

Altri problemi causati da piccoli incidenti avvenuti intorno all’ora di punta: così sulle Mura Di Santa Chiara, in via Maddaloni all’incrocio con via Finocchiaro Aprile, in via Gianelli a Nervi e infine in via Ugo Polonio, a Bolzaneto, in Valpolcevera.