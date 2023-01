Canoni demaniali, Pastorino: “Aumento mostruoso delle tariffe, governo penalizza comuni e associazioni”

Genova. “Il governo sembra aver deciso di penalizzare Comuni e associazioni. Con l’aumento del 25 per cento dei canoni demaniali marittimi, infatti, diventa concreto il rischio di dover privatizzare quelle attività turistico-ricreative organizzate in questi spazi e gestite appunto da amministrazioni comunali ed entità del non profit. Si tratta spesso dell’organizzazione di sagre, rievocazioni di tradizioni marinare, ma anche momenti culturali e appuntamenti sportivi. Già durante l’iter della Legge di Bilancio, la maggioranza aveva bocciato l’emendamento per riportare i canoni demaniali minimi a 500 euro, lasciandoli a 2.500 euro. Una soglia di per sé insostenibile”.

Lo dichiara il deputato ligure, Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto.