Canoista di 14 anni incastrato sott’acqua sotto un ponte lungo il fiume Entella: è in gravissime condizioni

Chiavari. Gravissimo incidente questo pomeriggio nella zona del ponte della Maddalena lungo il fiume Entella.

Un giovane canoista, di soli 14 anni, è rimasto incastrato tra un pilone del ponte e un grosso tronco: la canoa si è ribaltata e lui è rimasto a lungo sott’acqua. Era insieme ad altri 2 ragazzini e un istruttore.

Sul posto sono intervenuti per quasi due ore i vigili del fuoco con l’elicottero e i sommozzatori e anche la polizia di stato. E’ stato portato via in ambulanza ma le sue condizioni sono molto gravi: è stato intubato e portato con l’elicottero Grfo all’ospedale Gaslini.

Anche l’istruttoee è stato portato in ospedale: aveva cercato di soccorrere il 14enne ed è rimasto per circa un’ora nell’acqua gelida sotto una forte corrente che ha reso difficoltosi anche i soccorsi.

A dare l’allarme sono stati gli altri due ragazzini che facevano parte del gruppo che si stava allenando lungo il torrente.