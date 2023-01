Calciomercato, è ufficiale: il portiere Martin Turk è un nuovo giocatore della Sampdoria

Genova. Ieri le visite mediche alla Casa Salute di Genova, oggi l’ufficialità da parte del club: Martin Turk è un nuovo giocatore della Sampdoria.

Di proprietà del Parma, dove è giunto nel 2019, lo sloveno (classe 2003) ha trascorso la prima parte della stagione in Serie C con la maglia della Reggiana. Ed ora arriva in blucerchiato per fare da vice a Emil Audero.

Il suo esordio in Serie B con la squadra ducale risale al 22 febbraio dello scorso anno, in un pareggio a reti inviolate con il Pisa. Stesso risultato anche nel match che ha visto la Nazionale Under 16 slovena incontrare quella italiana, partita nella quale il portiere si è fatto notare parando un rigore a Sebastiano Esposito. Turk ha esordito anche nella Nazionale maggiore nel giugno 2021, in un’amichevole contro il Gibilterra.