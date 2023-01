Calcio, Rapallo. Fresia esalta i suoi dopo il 2-0 al Finale: “Credo in qualcosa di importante”

Rapallo. È uno Stefano Fresia pieno di soddisfazione quello che ha commentato il successo nello scontro salvezza contro il Finale di Balleri. Per i bianconeri, come sottolinea il tecnico, si trattava di una sorta di ultima spiaggia: un allontanamento dei savonesi avrebbe potuto compromettere molto la rincorsa.

Classifica: Albenga 46; Lavagnese 35; Forza e Coraggio 34; Imperia e Cairese 33; Campomorone 32; Arenzano e Genova Calcio 30; Rivasamba 27; Atheltic Club Albaro e Angelo Baiardo 26; Busalla 24; Taggia 20; Sestrese e Voltrese 18; Finale 16; Rapallo 14; Canaletto 12.

Invece è arrivata la vittoria che conferma anche il periodo di buone prestazione dei ruentini. “Siamo usciti più di una volta dai campi senza punti non solo per demeriti nostri – sottolinea Fresia -. Con Cairese è Forza E Coraggio sono state partite incredibili dove non meritavamo di non portare a casa neanche un punto. Nella prima abbiamo finito la partita in 8, mentre nella seconda c’è stato un gol fantasma al novantasettesimo con cinque minuti di recupero assegnati. Quindi la differenza tra queste due e il Finale, quindi, sta che abbiamo vinto e sono tre punti fondamentali per la classifica”.

Ed è proprio la grande convinzione nei mezzi della propria la squadra la forza che trascina Stefano Fresia e l’intero ambiente: “Prima non ne voglio parlare, ma da quando sono arrivato io il gruppo ha lavorato sempre in una maniera veramente notevole. Ci sono giocatori importanti, anche stranieri, che però si sono calati perfettamente nella mentalità. Io credo in tutti loro per poter fare qualcosa di importante, vedremo il campo se ci sarà ragione”.