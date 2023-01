Calcio, Masone. Minardi decide la sfida al Savona: “Bello vincere contro una squadra così blasonata”

Savona. Sabato pomeriggio presso “l’Augusto Briano” è andata in scena Savona-Masone, gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una gara frizzante caratterizzata dai colpi di scena, si è concluso sul 2-3, un risultato che ha permesso alla squadra allenata da mister Luca Cavanna di conquistare il terzo posto solitario in classifica, a -6 dal Quiliano&Valleggia capolista.

A decidere l’incontro definitivamente è stato Jacopo Minardi: “La mia traversa su punizione e gol su rigore hanno aiutato il Masone a trovare la vittoria. Siamo venuti qua per trovare i tre punti. Galletti bravo a buttarla dentro dopo la respinta della traversa, la vittoria penso sia meritata. Siamo contenti e vogliamo assolutamente continuare così. Vincere contro una squadra come il Savona è sempre bello, è una squadra blasonata”.

“La nostra grande forza è il gruppo, mi è capitato poche volte di trovare uno spogliatoio così unito – continua Minardi -. Anche chi gioca meno è sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, nei momenti di difficoltà riusciamo a rimanere lucidi in campo”.

E a livello personale il giocatore ha un obiettivo: “Non sono mai stato un grandissimo goleador, spero di raggiungere la doppia cifra ma soprattutto che il Masone continui a vincere”.