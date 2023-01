Calcio, due new entry in casa Ligorna: arrivano Gabriele Mazzamuto e Omar Mohamed Abdelazim

Genova. Il Ligorna comunica di aver acquisito durante il mercato invernale le prestazioni sportive di due atleti, rinforzando così il reparto di centrocampo e d’attacco: si tratta di Gabriele Mazzamuto e Omar Mohamed Abdelazim.

Centrocampista classe 2001, Mazzamuto arriva in biancoblù dalla Sicilia dopo aver disputato il girone d’andata con la maglia del Città di Sant’Agata nel Girone I di Serie D, giunto in estate dal Licata. Per lui 11 presenze e una rete negli ultimi mesi in biancoceleste.

Attaccante classe 2000, Abdelazim proviene invece dal Correggio, compagine di Eccellenza dell’Emilia-Romagna, e ha già esordito con la maglia del Ligorna nel finale della vittoria in trasferta contro la Castanese.

“La società – dichiarano – augura a Mazzamuto e Abdelazim un girone di ritorno ricco di soddisfazioni, sia individuali sia di squadra”.