Calcio, Baiardo. Repetto mostra la strada: “Abbiamo valori ma nessun volo pindarico”

Albenga. Una vittoria di grande importanza quella raggiunta dall’Angelo Baiardo la scorsa settimana. Gli uomini di Gabriele Repetto sono riusciti ad espugnare l’Annibale Riva, lo stadio della capolista, portandosi a casa tre punti di spessore per la lotta salvezza.

Lo stesso tecnico è rimasto decisamente soddisfatto da ciò che ha visto in campo, soprattutto avendo riconosciuto il valore dell’avversario a livello di organico e ambiente. Tuttavia in lui permane una visione pragmatica del futuro: “Siamo tutti molto contenti di aver vinto, però la nostra situazione di classifica non ci permettere di fare voli pindarici. Nonostante sappiamo di avere valori importanti, bisogna continuare a pensare partita dopo partita“.