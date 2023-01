Cagnolina di 13 mesi scappa dopo incidente in autostrada: appello per ritrovare Hitch

Isola del Cantone. Una cagnolina di 13 mesi è dispersa da ieri pomeriggio dopo essere fuggita da una macchina in seguito a un incidente autostradale sulla A7.

Il sinistro, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto intorno alle 18.00 nel tratto tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. La cagnolina, una Irish wheaten terrier con pelo bianco, si chiama Hitch e sarebbe stata vista correre in direzione Isola del Cantone, ma di lei si sono perse le tracce.

L’allarme è stato lanciato alla polizia stradale che è intervenuta con una safety car per rallentare il traffico, ma al momento le ricerche non hanno dato alcun esito. La cagnolina è dotata di microchip, ma non di targhetta.

L’appello è stato condiviso sui social da Helen Coletti, moglie dell’uomo che guidava l’auto, e rilanciato ieri sera dalla pagina Facebook Viabilità Genova: “Se qualcuno la trova vi prego di contattarci, offriamo una ricompensa“. Il numero da chiamare è 3476742544