Burrasca su Genova: dirottati due aerei diretti al Colombo, chiuso il terminal Psa

Genova. Dopo le lunghe giornate di brutto tempo che hanno accompagnato i primi giorni di questo 2023, il vento è salito in cattedra, spazzando i cieli della Liguria e riportando il sole. Ma non solo: come anticipato da Arpal, per evitare problemi legati alla burrasca che in queste ore sta sferzando Genova, nella nostra città sono stati presi provvedimenti, con chiusure e limitazioni.

La forza del vento è tale che questa mattina due aerei in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati verso altri scali. Si tratta del volo Vueling in arrivo da Parigi alle 9,20, dirottato a Milano Malpensa, del Ryanair in arrivo da Lamezia Terme delle 9,35 che è stato dirottato a Pisa. Lo scalo resta però operativo: poco fa regolarmente atterrato sulla Ita Airways da Roma.

Per precauzione è stato chiuso momentaneamente lo scalo portuale Psa di Genova Pra’, mentre nel savonese ferme le attività a causa del vento al ‘Reefer Terminal – Apm terminals’ di Vado Ligure. Su tutto il territorio comunale di Genova sono chiusi i parchi pubblici e i cimiteri, mentre sulla strada sopraelevata Aldo Moro è fatto divieto di accesso per moto, ciclomotori e mezzi telonati e furgonati.

Fino ad ora sono state registrate folate di vento ad Arenzano di 112 km/h, a Genova Monte Pennello 109 km/h, a Loano 107 km/h, al Lago di Giacopiane 105 km/h. Alla boa di Capo Mele registrata un’onda massima di quattro metri con un intervallo tra un’onda e l’altra di dieci secondi. A Genova si segnala una raffica a 80.3 a Castellaccio mentre al Porto Antico sempre una raffica ha toccato i 73.8 km/h.