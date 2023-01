Genova. Una vera pioggia di rami è foglie è in corso in piazzale Parenzo, tra Marassi e Staglieno, dove gli storici platani sono sconquassati dal forte vento di burrasca che in queste ore si sta abbattendo su Genova e la Liguria. I piccoli tronchi d’albero, alcuni con diametro di diversi centimetri, cadono sulla strada e sui marciapiedi della zona, creando qualche difficoltà per il traffico, soprattutto per i veicoli a due ruote.

Dopo il sopralluogo, Genova24 ha immediatamente contattato per segnalare la situazione l’assessore a manutenzioni e viabilità del municipio IV Media Valbisagno, dove piazzale Parenzo ricade, Vincenzo Apicella, che ha immediatamente preso in carico la segnalazione, attivando le verifiche del caso. “Prima di Natale dai tecnici di Aster è stato fatto un intervento per la messa in sicurezza dei rami più grandi e dei tronchi di questi alberi storici – ha ricordato – verificheremo immediatamente eventuali criticità”.

Nei mesi scorsi la gestione di questo piccolo ‘polmone verde’ era stata oggetto di un aspro dibattito politico in consiglio municipale, quando l’opposizione nel parlamentino della Valbisagno, sul tema guidata dal consigliere Roberto Zattini, aveva richiesto l’inserimento della potatura di questi alberi nella programmazione di Aster. Anche in quel caso a rispondere fu lo stesso Apicella, che aveva ricordato come anche in agosto si era intervenuti su quegli alberi, che per le loro dimensioni non mancano di criticiò: “Recentemente sono stati rimossi tre alberi per evitare che alcune malattie si espandessero ad altre piante – commentava – Alberi che per loro caratteristica crescono in altezza e non possono essere capitozzati”.