Bogliasco, così non va: l’Anzio passa alla Vassallo

Bogliasco. Si chiude con una sconfitta interna il girone d’andata del Netafim Bogliasco 1951. Alla Vassallo i ragazzi allenati da Daniele Magalotti cedono 12-8 contro l’Anzio al termine di una partita spigolosa e nervosa.

Partiti male, andando subito sotto di due reti, i biancazzurri hanno avuto il merito di non demoralizzarsi e di tornare presto in partita, ribattendo colpo su colpo ai tentativi di strappo operati dagli avversari. Dopo che i levantini hanno agguantato per la quinta volta il pareggio in avvio di terzo tempo però l’inerzia dell’incontro è improvvisamente cambiata nell’arco di una sola contestatissima azione.

Un rigore piuttosto evidente non fischiato a Duilio Puccio ha innescato la controfuga vincente dei laziali, portando il punteggio dal possibile più 1 bogliaschino all’ennesimo vantaggio degli ospiti, che subito dopo hanno trovato anche il break del raddoppio. Persa calma e lucidità Guidaldi e compagni non sono più riusciti a quel punto a risalire la china provando comunque a lottare fino all’ultimo secondo senza però a riuscire a scongiurare il Ko.

Rammaricato ma non ancora rassegnato a fine gara il tecnico Magalotti, nel giorno in cui la società lo ha celebrato con una targa ricordo per le 100 partite dirette sulla panchina bogliaschina tra Serie A1, Serie A2, playoff e Coppa Italia: “Certamente avrei voluto festeggiare questa ricorrenza, che per me rappresenta un grande onore, in un’altra maniera perché se la strada verso la salvezza prima era dura ora lo è ancora di più. Ma siamo soltanto a metà del cammino e non possiamo e non dobbiamo darci per vinti. Tutto è ancora possibile e io voglio credere che questa squadra sia migliore di quanto fatto vedere fino ad oggi”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-ANZIO WATERPOLIS 8-12

(Parziali: 1-2 3-3 1-3 3-4)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: A. Di Donna, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard 1, G. Guidaldi 3, N. Mudrazija 2, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero, F. Radojevic 2, D. Puccio, A. Canepa, E. Prian. All. Magalotti.

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric 2, S. Susak, D. Caponero, A. Goreta 2, G. Barberini, N. Cuccovillo 1, F. Lapenna 3, L. Bajic 1, E. Koprcina 1, D. Presciutti 2, A. Antonini. All. Tofani.

Arbitri: Frauenfelder e Zedda.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 4/8 + un rigore e Anzio 2/8 + un rigore. Espulsi per proteste Boero (B) e Prian (B) nel terzo tempo e Mudrazija (B) nel quarto tempo.