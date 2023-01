Bogliasco a forza nove: travolta la Florentia

Bogliasco. Il primo impegno casalingo del nuovo anno porta in dote una bella vittoria per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Nell’ultimo turno del girone d’andata di Serie A1 le biancazzurre si impongono 9-3 sulla Rari Nantes Florentia, staccando in classifica le stesse gigliate e salendo al sesto posto in solitaria.

Gara autoritaria quella disputata dalle biancazzurre, sempre in pieno controllo della sfida dal primo all’ultimo minuto, se si eccettua un fugace pareggio raggiunto dalle ospiti sul finire della prima frazione, immediatamente peraltro annullato dalle ragazze di Mario Sinatra.

Attacco letale e difesa aggressiva sono le chiavi che Bogliasco mette in acqua fin da subito per provare a fiaccare la resistenza toscana. Chiavi che si rivelano decisive ben presto, come testimonia il doppio vantaggio siglato in apertura da Cuzzupè in superiorità e da Rogondino con una sassata dalla distanza. Basta tuttavia alzare leggermente il piede dall’acceleratore per consentire alla Florentia di annullare il divario, segnando due reti in poco più di un minuto. La sbandata è però subito raddrizzata dal controsterzo di Paganello che permette alle bogliaschine di arrivare avanti di un gol al suono della prima sirena.

L’inerzia positiva delle liguri prosegue anche nei due tempi centrali. Tra secondo e terzo quarto il Bogliasco cala un doppio 2-0 che vale a tutti gli effetti come un’ipoteca non pignorabile sull’incontro. Le firme le mettono in sequenza capitan Millo, Rosa Rogondino, Paola Di Maria e Bianca Rosta. Chi non compare sul tabellino è Valeria Uccella, altrettanto decisiva con le sue parate nel frustrare ogni tentativo sotto rete portato dalle fiorentine. Il numero uno di casa capitola per la terza volta solamente in avvio di quarto tempo, quando il 7-3 siglato da Landi sembra poter lasciare qualche speranza di rimonta alle gigliate. In realtà si tratta di mera illusione che svanisce completamente quando Anastasia Riccio scaraventa in fondo al sacco due palloni in rapidissima successione, chiudendo ogni discorso. Anche quello numerico.

“L’atteggiamento che abbiamo avuto oggi è stato quello giusto – commenta a fine gara coach Mario Sinatra -. Ciò che dobbiamo imparare ora è riuscire a mantenerlo sempre, in ogni gara. Quando giochi così concentrata puoi supplire anche ai tanti, troppi errori che pure abbiamo commesso, soprattutto in fase di appoggio. Oggi era importante fare punti ma sarà altrettanto importante farli anche nei prossimi impegni, a partire da quello di sabato prossimo con la Brizz”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – RN FLORENTIA 9-3

(Parziali: 3-2, 2-0, 2-0, 2-1)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio 2, P. Di Maria 1, G. Cuzzupè 1, A. Mauceri, G. Millo 1, B. Rosta 1, R. Rogondino 2, M. Paganello 1, G. Cavallini, M. Carpaneto, D. Spampinato, M. Oberti. All. Sinatra

RN FLORENTIA: C. Banchelli, M. Pantani, L. Lepore, S. Cordovani, G. Gasparri 1, E. Capaccioli, L. Nesti, B. Mugnai, M. Osti, B. Merli 1, I. Landi 1, Gattini, G. Pellegrino. All. Cotti

Arbitri: Rovida e Rondoni

Note. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/8 + un rigore, Florentia 2/8.