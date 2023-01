Blanca, aspettando la stagione 2 le vicende della poliziotta conquistano anche i francesi

Genova. “Blanca parle français. Un grande successo per il pubblico e per la critica, che descrive la prima stagione di Blanca, andata in onda all’inizio dell’anno su M6 – Métropole 6, canale generalista della TV francese, come un prodotto televisivo perfettamente riuscito”.

Lo scrive Luxvide, casa di produzione di Blanca, la fiction andata in onda per la prima volta nel 2021 sulla Rai e poi sbarcata sia sulla piattaforma Netflix sia su tv all’estero. L’ultima notizia riguarda appunto il successo riscosso sul secondo canale privato più visto della televisione francese.

“Maria Chiara Giannetta, si conferma un’attrice perfetta per questo ruolo, complice anche l’entusiasmo che ha suscitato all’estero la consulenza di un grande artista come Andrea Bocelli, (che ha istruito e consigliato la protagonista in maniera unica)”, dicono i cugini d’Oltralpe.

“Commenti positivi anche per l’intento – ben riuscito, di sensibilizzare sul ruolo di una donna (disabile) in un ambiente maschile come quello dei commissariati di polizia: Blanca non solo convince, ma riesce a superare ogni aspettativa anche all’estero”, uno dei punti di forza del prodotto tv.

Intanto tutti attendono con ansia la seconda stagione di Blanca. Luxvide ha iniziato a girare Blanca 2 a novembre e in questi giorni alcuni ciak si stanno svolgendo negli studi di Cinecittà. Ancora nessuna ripresa, per ora, a Genova, dove era ambientata la prima stagione.

La fiction Rai “Blanca”, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, è stata diretta nella sua prima edizione da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli e ha come protagonista Blanca Ferrando, una giovane consulente della polizia che decodifica file audio. La donna è cieca per un drammatico incendio dove ha perso la vita sua sorella, avvenimento che le fa maturare un sentimento di sete di giustizia.

Blanca è interpretata da Maria Chiara Giannetta, mentre alcuni degli attori che ruotano intorno alla protagonista sono Piepaolo Spollon, Giuseppe Zeno e il genovese Enzo Paci.