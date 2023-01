Bis per l’Admo Volley: i ragazzi vincono a Carcare, le ragazze in casa con il Podenzana

Lavagna. Doppio bottino per l’Admo Volley che, in Serie C, vince sia con la formazione femminile che con quella maschile. Di seguito il racconto delle due partite.

SERIE C MASCHILE

Dopo una battaglia durata oltre 2 ore l’Admo Volley riesce ad espugnare il difficile campo di Carcare.

Cinque set di agonismo puro da ambo le parti. Primo con il Carcare sempre avanti sino al 21-17 quando l’ingresso di Pianigiani al servizio segna la rimonta che permette ai ragazzi di chiudere il parziale 25-22 grazie anche ad un’ottima correlazione muro-difesa.

Secondo set deciso dalla prestazione super di Rissetto che con il 100% in attacco porta il set in nostro favore. Molto bene il rientrante Alessandro Assalino (top scorer a fine set con 29 punti).

Dal terzo set di spegne la luce ed un preoccupante calo fisico fa saltare il sistema di gioco. Carcare non commette più errori e si riporta in partita. Il quarto set è un continuo saliscendi; l’Admo Volley non gioca bene affidandosi alle palle alte con Rissetto e Alessandro Assalino. Bene Salvadori ma il set si chiude ai vantaggi 27-25 in favore dei padroni di casa.

Nel quinto e decisivo set i ragazzi si ricompattano e mantengono il controllo del gioco sino alla conquista di una vittoria che regala 2 preziosi punti per la classifica. Prossimo impegno la sfida casalinga di domenica prossima contro il Colombiera (Parco Tigullio, ore 19.00).

SERIE C FEMMINILE

Prova di carattere delle ragazze contro un ottimo Podenzana. Gara equilibratissima giocata punto a punto. ADMO Volley in campo con Vanti in diagonale ad Alex Malatto, Campodonico e Podesta’ schiacciatrici, Profumo e Rissetto centrali con Pescio libero.

Il Podenzana molto determinato commette pochissimi errori e mantiene il controllo del gioco. La battuta delle padrone di casa è poco efficace ed il set si chiude 25-18. Dal secondo set in campo Gulisano per Malatto. Migliora il servizio e sale anche il livello della ricezione. Podenzana si porta avanti ma subisce il recupero dell’Admo Volley trascinato da Elisa Podestà. Il set di chiude 25-23.

Con la gara in parità il terzo parziale diventa decisivo. Le ragazze continuano a spingere e Vanti comincia ad innescare i propri centrali Rissetto e Profumo nel solo terzo set mettono a terra 10 palloni anche nei momenti più importanti chiudendo 25-21. Quarto set segnato da un buonissimo inizio. Podenzana non ci sta e recupera con carattere riportandosi in parità. Decisivo il livello del servizio che porta 5 ace e tante battute efficaci che non permettono al Podenzana di velocizzare il proprio gioco. La gara si chiude con un ace di Michela Ceragioli che sigla il 25-22.

L’Admo Volley rimane in vetta alla classifica e conquista altri 3 importantissimi punti per la poule promozione alla quale, con merito, probabilmente accederà anche il Podenzana. Prossimo impegno sabato prossimo a Ceparana contro il Futura (ore 21.00)