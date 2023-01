Bimbo massacrato dal nonno a Ventimiglia, il messaggio di Francesco Acerbi: “Non mollare”

Ventimiglia. «Ciao Ryan ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell’Inter. Ti chiediamo di non mollare di avere grande forza e coraggio e so che ce l’hai davvero. Ti invito allo stadio, ti faccio conoscere tutti i giocatori se vuoi, quindi riprenditi. Ti aspettiamo ti mando un grande abbraccio di cuore, come se fossi mio figlio».

E’ il toccante messaggio che Francesco Acerbi, giocatore dell’Inter e campione d’Europa con la nazionale italiana, ha mandato al piccolo Ryan: il bimbo picchiato dal compagno della nonna in via Gallardi a Ventimiglia lo scorso 19 dicembre, e da quel giorno ricoverato all’ospedale Gaslini in gravi condizioni.

Quando il calciatore è venuto a conoscenza della storia del bimbo e della sua fede per l’Inter, ha registrato un video messaggio per il piccolo, che potrà ascoltarlo nei momenti in cui non è sedato. L’invito al piccolo, che sta dimostrando una grande forza, è quello di non mollare, di continuare a lottare per realizzare il sogno di conoscere tutti i giocatori della sua squadra del cuore.

Nel frattempo, come riporta Riviera24, anche la diocesi di Ventimiglia – Sanremo si stringe attorno al piccolo Ryan, il bambino di 6 anni brutalmente percosso lo scorso 19 dicembre. Il vescovo Antonio Suetta offrirà per lui la santa messa della solennità dell’Epifania del Signore nella chiesa cattedrale di Ventimiglia venerdì 6 gennaio alle 10.30.

Il piccolo si trova in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova, sembra migliorare di giorno in giorno e per la sua causa è già scattata una raccolta fondi, alla quale partecipa anche la Diocesi con una donazione.