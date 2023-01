Betoniera rischia di incastrarsi sotto il tunnel di via Archimede, all’alba un bus ha sbagliato strada in via Paleocapa

Genova. Una betoniera questa mattina a Brignole si è fermata poco prima di incastrarsi sotto il tunnel di via Archimede. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta cercando di far fare retromarcia al mezzo pesante e ripristinare la viabilità del tunnel. Sul posto si è formata una piccola coda.

Anche stamattina all’alba un bus, forse per una distrazione, ha sbagliato strada in via Paleocapa rischiando di finire in una galleria dove non sarebbe mai entrato.

Anche in questo caso la polizia locale ha dovuto fermare il traffico per consentire al mezzo pubblico di tornare indietro.

Problemi anche a Multedo dove un mezzo pesante è stato costretto a una retromarcia pericolosa in zona Carmagnani.