Benevento-Genoa LIVE (0-1). Palo di Gudmundsson

Benevento. Genoa in vantaggio con rete di Coda al 12′.



43′ Dragusin anticipa Improta al centro dell’area e salva i suoi da una situazione che avrebbe potuto essere molto pericolosa

42′ Giocata pazzesca di Coda che riceve un cross lungo di Sabelli, rientra e tira col destro sul secondo palo, Paleari non la tocca e palla di poco a lato

37′ Tentativo di El Kaouakibi da fuori area, palla alle stelle

30′ Palo del Genoa! Coda tiene palla a lungo in attesa di un compagno, arriva Gudmundsson che col piatto destro dal limite dell’areacolpisce il palo interno, palla che danza sulla linea, ma non entra.

27′ Tiro dalla distanza di Aramu che viene deviato dalla schiena di Capellini. Il Genoa guadagna un corner

22′ Occasione Genoa: giocata corale con una sponda di Coda e palla in mezzo, controcross di Sabelli e Aramu di tacco, dal centro dell’area, sfiora un gol clamoroso. Sfera che si spegne a lato di una decina di centimetri

20′ Occasione Genoa: ancora Coda imbeccato da Aramu, controllo e diagonale che esce di pochissimo

19′ Rimpallo favorevole per El Kaouakibi su Criscito, l’esterno prova il tiro con l’esterno, pallone fuori

18′ Coda per Aramu, con il tiro deviato in calcio d’angolo. Batte lo stesso Aramu, sponda per Badelj che prova il tiro da fuori area, fuori.

14′ Ammonito Forte per gioco falloso su Vogliacco

12′ Gol del Genoa! Coda la gira rasoterra col destro a incrociare dopo un bell’assist di Gudmundsson che è uscito palla al piede a centrocampo e ha visto l’attaccante scattare tra i difensori

10′ Marcatura esagerata di Veseli su Coda, il difensore gli toglie addirittura la scarpa

9′ Ancora Aramu col destro non orienta bene il cross basso per Coda e indirizza verso il primo palo, dove Paleari è pronto a bloccare a terra

8′ Cross di Sabelli dalla destra, Pastine mette in angolo. Batte Aramu direttamente in porta, Paleari smanaccia con difficoltà!

4′ Palla sul primo palo, Coda respinge di testa, il Genoa poi guadagna il pallone per un fallo su Aramu

3′ Gioco fermo per un altro fallo, stavolta di Badelj. Calcio piazzato allungato da Criscito in calcio d’angolo

1′ Subito ammonito Ilsanker per un intervento in scivolata su Improta

1′ Partiti, palla al Benevento

Tutto pronto al Vigorito per la partita Benevento-Genoa. I rossoblù hanno occasione di allungare sul Bari, sconfitto ieri. Con Bani squalificato Gilardino mischia le carte e sceglie Ilsanker e Vogliacco in una difesa a tre con Dragusin. Dal primo minuto anche Milan Badelj. Coda parte titolare dopo la rete decisiva nella partita contro il Venezia. Circa 600 i tifosi rossoblù presenti. Sostenitori del Benevento in sciopero del tifo per il primo tempo.

Benevento: Paleari, Veseli, Capellini, Pastina, El Kaouakibi, Schiattarella, Karic, Improta, Ciano, Acampora, Forte.

Allenatore: Cannavaro

A disposizione: Manfredini, Veltri, Perlingieri, Koutsoupias, Basit, Viviani, Kubica, Tello, Farias, La Gumina, Simy, Thiam, Manfredini.

Genoa: Martinez, Ilsanker, Dragusin, Vogliacco, Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito, Aramu, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Boci, Czyborra, Matturro, Hefti, Sturaro, Strootman, Galdames, Limani, Jagiello, Puscas, Yalcin.

Arbitro: Serra di Torino

Ammoniti: Forte (B); Ilsanker (G)