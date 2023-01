Bassa Valbisagno, il Pd: “Il presidente Guidi ci nega il diritto di parola, fatto grave”

Genova. È ancora polemica in Municipio Bassa Valbisagno dopo la decisione del centrodestra di convocare le due commissioni su assi di forza e Skymetro alle 8.30 del mattino, un orario che, secondo l’opposizione, sarebbe stato scelto apposta per scoraggiare la partecipazione del pubblico. “Ci siamo visti negare il diritto di parola: un fatto grave, senza precedenti negli ultimi dieci anni di amministrazione del Municipio”, denuncia Luca Mastropietro del Partito Democratico.

Lo scontro nasce da un’espressione di sentimento che Mastropietro avrebbe voluto presentare a nome dell’opposizione per ricordare le parole di Don Milani nel centenario della nascita. Nel testo del documento c’era anche un riferimento alla necessità di ampliare la partecipazione dei cittadini favorendo il dibattito su temi strategici della vallata, quali lo Skymetro e gli assi di forza del trasporto pubblico locale.

“Quando siamo entrati in aula, il presidente Guidi ha deciso che la nostra espressione di sentimento non era ammissibile – spiega il consigliere Pd -. La sua interpretazione è che questa forma di intervento dovrebbe riguardare temi più elevati. È un’interpretazione sua fatta per chiuderci la bocca, per imbalsamare la discussione. Con questa amministrazione le riunioni del Consiglio sono teleguidate, il dibattito non esiste più. Il nostro lavoro è praticamente inutile”.

“Sono sempre molto attento al regolamento – replica il presidente Angelo Guidi -. L’espressione di sentimento serve per argomenti eccezionali su cui il Municipio non ha una competenza. Un esempio per tutti: la morte di Gianluca Vialli o la morte di papa Ratizinger. Lo Skymetro invece è un tema che può essere posto in una mozione, in un’interrogazione o in altri strumenti di partecipazione. Mi sembra pretestuoso dire che non do spazio, i consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione hanno potuto conoscermi”.

E anche sull’orario della commissione, Guidi respinge le accuse: “La decisione è stata presa dalla presidente Sonia Baldelli che ha convocato la commissione entro 15 giorni dalla richiesta. È stato l’assessore Campora a dare disponibilità in quegli orari. Tra l’altro io inizio a lavorare alle 7 del mattino, dire che alle 8.30 non va bene l’ho trovato un atteggiamento non gradevole. In ogni caso ci siamo sempre mossi nel rispetto del regolamento”.