Bassa Valbisagno, commissioni convocate alle 8.30. L’opposizione: “Così si ostacola il confronto coi cittadini”

Genova. È polemica nel Municipio Bassa Valbisagno per la decisione di fissare alle 8.30 del mattino le commissioni su Skymetro e assi di forza. “Così non si favorisce il confronto con la cittadinanza”, lamentano le opposizioni che avevano chiesto un momento di incontro sui due progetti di trasporto pubblico.

“A inizio anno come gruppi di opposizione – spiegano i capigruppo in una nota congiunta – abbiamo effettuato richiesta scritta di convocazione di due commissioni municipali monotematiche riguardo gli assi di forza e lo Skymetro, con richiesta di partecipazione dell’assessore comunale competente, della giunta municipale, dei tecnici e dei vari comitati. La commissione monotematica sugli assi di forza è stata convocata alle ore 8.30 del mattino di mercoledì 1° febbraio. Quella sullo Skymetro venerdì 3 alle ore 8.30. Entrambe le commissioni convocate in due giorni feriali in un orario che non incentiva il confronto e la discussione con la cittadinanza“.

“Fino ad ora è mancato il dialogo con la cittadinanza – proseguono i consiglieri di Lista Rosso Verde, Pd, Noi con Ferrante, Genova Civica e M5s -. Ci auguravamo che le commissioni in oggetto potessero essere finalmente l’occasione per coinvolgere cittadini e comitati, instaurare un dibattito costruttivo e confrontarsi su proposte e idee volte a migliorare i progetti, che interessano le aree del Municipio III. Invece prendiamo atto che entrambe le commissioni sono fissate in un orario che mette in difficoltà i soggetti che vogliono partecipare attivamente. Dispiace che non si possa garantire la partecipazione dei cittadini e dei membri dei comitati”.

“Il confronto tra istituzioni e cittadini è fondamentale prima di prendere decisioni importanti. Che altrimenti potrebbero risultare impopolari, pregiudicare la possibilità di partecipazione e dell’esercizio del mandato che siamo stati chiamati a svolgere”, concludono.