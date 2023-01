Basket, nuovo anno e nuova vittoria per Next Step Rapallo: battuto l’Usac Rivarolo

Liguria. Ancora in pausa i campionati sotto l’egida del Comitato Regionale FIP Liguria, continuano invece i campionati nazionali e interregionali di pallacanestro. Ecco il resoconto delle prestazioni delle squadre liguri impegnate questo weekend.

SERIE A2

Vittoria e pass per le Final 8 di Coppa Italia di Serie A2 staccato da Cestista Spezzina di Coach Corsolini. Al PalaMariotti successo per le bianconere (Guzzoni 16, Delboni 14) contro la Pallacanestro Vigarano (Cecili 16, Perini 9). Nel weekend importantissima vittoria in ottica salvezza, invece, per l’Amatori Savona di coach Dagliano (Pobozy 20, Zanetti 15). Le biancorosse riescono a espugnare il PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro Thunder Matelica di Coach Cutugno (Gonzales 30, Gramaccioni 11) e staccano la Stella Azzurra Roma, al decimo posto a quattro lunghezze di distanza.

CESTISTICA SPEZZINA vs PALLACANESTRO VIGARANO 79-61

THUNDER MATELICA vs AMATORI SAVONA 64-68

SERIE C

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive della Tarros La Spezia in Serie C Gold toscana. Ragazzi di Coach Scocchera (Vignali 21, Tedeschi 17, Balciunas 17) sconfitti dalla Pallacanestro Prato 2000 di Coach Pinelli (Magni 26, Salvadori 15). Pratesi che agganciano così il Basket Cecina al secondo posto, mentre gli spezzini rimangono a due lunghezze di distanza, tallonati da Olimpia Legnaia e Virtus Siena.

Nuovo anno e nuova vittoria invece per la Next Step Rapallo di Coach Bruno. Gli Accademici (Maksimovic 13, Savhorodnii 12, Zaiets 12) hanno fatto loro la sfida interna contro l’USAC Rivarolo di Coach Porcelli (Sartore 12, Ferraresi 11), riprendendo dunque la marcia che li vede al terzo posto in Serie C Gold piemontese alle spalle del duo di testa composto da Basket Serravalle e Collegno Basket, situate rispettivamente a due e quattro punti di distanza.

PRATO 2000 vs TARROS LA SPEZIA 75-70

NEXT STEP RAPALLO vs USAC RIVAROLO 71-44