Basket, nei campionati interregionali due vittorie su quattro per le liguri

Liguria. Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.

SERIE A2 FEMMINILE

Prima sconfitta casalinga per Cestistica Spezzina nel Girone Sud di Serie A2, patita contro Thunder Matelica. Le ragazze di Coach Corsolini (Castellani 15, Templari 14) soffrono l’intensità delle marchigiane (Gonzalez 23, Gramaccioni 15) e perdono così l’imbattibilità casalinga al PalaSprint, così come la vetta della classifica in favore dell’USE Empoli. Vittoria convincente, invece, per l’Amatori Savona di Coach Dagliano al Pala Pagnini contro Basket Girls Ancona. Le savonesi (Pobozy 18, Zanetti 14) vendicano così la sconfitta a tempo scaduto patita all’andata contro le anconetane (Mataloni 18, Albanelli 8), rimanendo saldamente al nono posto del Girone Sud.

CESTISTICA SPEZZINA vs THUNDER MATELICA 58-69

AMATORI SAVONA vs BASKET GIRLS ANCONA 66-47

CAMPIONATI INTERREGIONALI

Due vittorie su quattro sfide per le liguri impegnate nei campionati interregionali. Vittoria per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera in Serie C Gold toscana contro il Basket Arezzo (Veselinovic 21, Pelucchini 12). La squadra bianconera (Balciunas 26, Seskus 18) fa sua la partita grazie all’intensità dimostrata nei due quarti centrali, mantenendo così il terzo posto in coabitazione con Prato. Sconfitta invece per Next Step Rapallo di Coach Bruno in Serie C Gold piemontese contro l’Amatori Savigliano. Quello del PalaFerrua era uno scontro diretto tra la terza della classe e la quarta, con gli Accademici (Zaiets 11, Bukkia 10) che avevano l’occasione di allungare sui saviglianesi (Danna A. 12, Danna P. 11), vedendosi invece avvicinare a due lunghezze di distanza.

Riprende con una vittoria il cammino del Basket Pegli di Coach Conte in Serie B piemontese. Le arancioblù (Ranisavljevic 23, Nezaj 17) espugnano la Palestra Don Bosco contro il Novara Basket (Biondi 19, Macchi 12) e conservano così la seconda posizione in attesa dei due scontri diretti consecutivi contro Granda College Cuneo e Derthona Basket Lab. Infine, sconfitta per l’Academy La Spezia di Coach Bonanni (Gioan 12, Morselli 11, Candelori N. 11) in Serie B toscana. Due punti che vanno alla PF Prato (Sautariello 12, Mandroni 13), con le spezzine che vengono dunque agganciate in classifica dalle pratesi, giunte così alla nona vittoria consecutiva.

TARROS LA SPEZIA vs BASKET AREZZO 91-73

AMATORI SAVIGLIANO vs NEXT STEP RAPALLO 58-53

ACADEMY LA SPEZIA vs PF PRATO 47-56

NOVARA BASKET vs BASKET PEGLI 38-80

SERIE C SILVER

Non cambiano i rapporti di forza in Serie C Silver, ripresa dopo la lunga pausa natalizia. Ancora in testa la Pallacanestro Sestri di Coach Guida (Pittaluga 21, Cavallaro 20), vincente alla Tea Benedetti contro il Basket Loano di Coach Taverna (Tassara 12, Bussone 12). Seagulls a quota venti punti, con una sola sconfitta in campionato, con Loano che invece subisce il sesto stop consecutivo. Stesso score negativo attualmente per il Cogoleto Basket di Coach Robello (Pelegi 29, Bruzzone C. 19), superato al Geodetico dalla Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli, settima della classe, al termine di una sfida molto equilibrata.

Rimane al secondo posto il Tigullio Sport di Coach Macchiavello (Brignolo 24, Matthews 18), vittorioso a Santa Margherita contro un Basket Pegli di Coach Conforti (Nicoletti 13, Zaio M. 13) mai domo, arrivato agli ultimi istanti della sfida con il possesso del pari o della vittoria. Vittoria anche per il CUS Genova Basket di Coach Pansolin (Sommariva 17, Ferraro 17), fermo da circa 50 giorni visto il turno di riposo alla fine del girone d’andata. Al PalaCUS uno dei “classici” di Serie C contro l’Ardita Juventus di Coach Chiesa (Brocca 22, Micali 13) più equilibrati degli ultimi anni, con i nerviesi fermi però ancora all’ultimo posto a quota due punti. Infine, continua la striscia positiva dell’Auxilium Basket (Castello 27, Costacurta 19), capace di espugnare l’Istituto Majorana contro la Virtus Genova di Coach Caorsi (Denizel 19, Penna 10), ferma a penultimo posto in classifica. Riposava il MY Basket Genova di Coach Innocenti.

TIGULLIO SPORT vs BASKET PEGLI 65-63

CUS GENOVA BASKET vs ARDITA JUVENTUS 62-53

PALLACANESTRO SESTRI vs BASKET LOANO 73-50

VIRTUS GENOVA vs AUXILIUM BASKET 69-79

PALLACANESTRO VADO vs COGOLETO BASKET 89-84

SERIE C FEMMINILE

Riprende anche la Serie C femminile in Liguria. Ancora una vittoria per l’Ardita Juventus di Coach Giacobbe (Papiri 20, Zappia 11), ottenuta al Palardita contro Cestistica Savonese di Coach Oliveri (Caliciuli S. 10, Caliciuli C. 8). Rinviata la sfida tra Alcione Rapallo di Coach Orio e Polysport Lavagna di Coach Bernardello.

ARDITA JUVENTUS vs CESTISTICA SAVONESE 64-47

ALCIONE RAPALLO vs POLYSPORT LAVAGNA *Rinviata*

SERIE D

La Serie D si conferma un campionato equilibratissimo. La prima sorpresa di giornata è la sconfitta del Basket Ospedaletti di Coach Lupi (Zunino 20, Colombo 19), una delle squadre più in forma prima della pausa. A vincere al PalaIsnart è il Valpetronio Basket di Coach Callea (Calzolari 16, Bottaro 14), capace di strappare di misura i due punti nell’estremo ponente ligure. Cade anche l’Aurora Chiavari di Coach Marenco (Enoyoze 9, Gotelli 8), sconfitta al PalaSanMartino dal Villaggio Basket di Coach Annigoni (Setaro M. 14, Toschi 14), in ripresa dopo un avvio difficile. Torna al primo posto, al netto del -3 di penalizzazione, il New Basket Ponente di Coach Accinelli (Arrighetti 16, Revetria 14), vittorioso al PalaRavizza contro una Gino Landini di Coach Pedrini (Tripodi 9, Rocchi 9) in netta crescita. Infine, buona prova del Basket Follo di Coach Toffi (Pizzanelli 17, Oddone 16) contro un caparbio BVC Sanremo di Coach Deda (Tacconi Dav. 20, Deda 13, Dalla Rosa 13), presentatosi al PalaSprint con una formazione rimaneggiata. Spezzini che agganciano così Chiavari al secondo posto.

BASKET OSPEDALETTI vs VALPETRONIO BASKET 60-62

VILLAGGIO BASKET vs AURORA CHIAVARI 61-44

BASKET FOLLO vs BVC SANREMO 96-64

NEW BASKET PONENTE vs GINO LANDINI 66-53