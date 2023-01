Basket, colpaccio in serie D: Valpetronio espugna Ospedaletti

Casarza Ligure. Prima partita del 2023, prima vittoria per il Valpetronio Basket di coach Callea. Impresa da parte dei casarzesi, capaci di strappare i due punti in un campo difficile come quello del Basket Ospedaletti di coach Lupi.

Una vittoria figlia di un approccio positivo da parte di Valpetronio. Dopo un primo quarto molto equilibrato, infatti, i casarzesi prendono il largo al PalaIsnart, con efficacia offensiva e attenzione in fase difensiva, trascinati da Calzolari fino alla doppia cifra di vantaggio. Le due squadre vanno così al riposo sul +9 ospite. Al rientro in campo coach Lupi cerca di cambiare l’inerzia impostando diverse difese, ma Valpetronio riesce a mantenere il +9 di vantaggio. Nell’ultima frazione gli orange si fanno sotto, avvicinando Valpetronio fino al contatto, negli istanti finali, in cui però i ragazzi di coach Callea riescono a mantenere con freddezza il vantaggio e a portare così a casa la prima vittoria del 2023.

“Siamo contenti della vittoria, ottenuta su un campo storicamente proibitivo come il loro, dove aveva vinto solo Alassio alla prima giornata – dichiara il tecnico Callea -. Abbiamo fatto una partita di carattere, con un approccio attento in difesa e con pazienza in attacco, affrontandola da squadra. Diciamo che è stata una partita in cui non ci aspettavamo che le cose andassero bene perché venivamo da un periodo di infortuni, assenza e squalifiche. Abbiamo fatto un solo allenamento al completo, di venerdì, e questa vittoria è stata costruita proprio grazie a quell’allenamento”.

A seguire un commento sulla fase di crescita della squadra: “Sta assomigliando sempre di più all’idea che avevamo a inizio campionato, ovvero un gruppo giovane con alcune punte di esperienza. In questo senso Calzolari può diventare determinante, Bottaro è sempre più leader sui 40 minuti e Morina ci può dare un grosso aiuto con le sue fiammate. Gli altri giocatori sono tutti in crescita, da Tasso a Diakité, così come Beltrami”.

Infine, uno sguardo sul prossimo impegno contro il Villaggio Basket: “Ora andiamo ad affrontare Villaggio nel derby in casa nostra, in una situazione in cui la classifica ci permette di essere sopra sia loro sia Ospedaletti per scontri diretti. Non dobbiamo però sottovalutare una squadra che ha ottenuto un risultato importante con Chiavari. Sono un team esperto rispetto alle squadre giovani con ritmo alto che di solito incontriamo. Dovremo stare attenti e imporre il nostro gioco, la nostra intensità e il nostro ritmo, cercando di puntare sulla nostra forza, che è l’avere tante possibilità in attacco. Abbiamo tanti giocatori che possono essere protagonisti e dobbiamo cercare di proseguire sul nostro percorso di crescita”.

TABELLINI

BASKET OSPEDALETTI vs VALPETRONIO BASKET 60-62 (13-14; 24-33; 39-48)

BASKET OSPEDALETTI: Zunino 20, Colombo 19, Blasetta 8, Formica 5, Vivo 4, Rudian 2, Paganini 1, Spampionato 1, Ferraris, Caridine, Romani, Consiglio. Coach: Lupi.

VALPETRONIO BASKET: Diakite 6, Calzolari 16, Marjanovic 5, Bottaro 14, Tasso N. 6, Morina 8, Casazza 4, Gamaleri ne, Negrino ne, Tasso J. 1, Davini 2. Coach: Callea.