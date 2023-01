Basket, CIA Liguria lancia “Fischiamo Insieme”: progetto arbitrale per i ragazzi del settore giovanile

Liguria. Al via un nuovo progetto dopo l’annuncio del Corso Arbitri di Pallacanestro del Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Pallacanestro. Il Comitato Italiano Arbitri, sezione ligure, dà infatti il via al progetto “Fischiamo Insieme” per dare la possibilità a ragazzi e ragazze dei campionati giovanili di provare l’esperienza da arbitro.

I formatori arbitri di pallacanestro della regione saranno a disposizione delle società per organizzare degli allenamenti dedicati interamente alla classica sfida 5vs5, dove a turno i ragazzi potranno arbitrare i loro compagni e iniziare così a vedere il basket “dall’altra parte”. Alla fine dell’allenamento i ragazzi e le ragazze interessate potranno direttamente iscriversi al corso.

Per maggiori informazioni o per fissare la seduta di allenamento inviare una mail all’indirizzo del Comitato Regionale Arbitrale: cia@liguria.fip.it