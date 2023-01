Barriere fonoassorbenti sulla ferrovia di Chiavari, progetto sospeso: si cerca una (eventuale) soluzione alternativa

Genova. Sospeso il progetto delle barriere fonoassorbenti del tracciato ferroviario che attraversa Chiavari e Lavagna, in attesa di trovare eventuali soluzioni migliori che possano da un lato rispettare le regole in tema di inquinamento acustico ma al contempo non impattare sul paesaggio urbano.

Questo è quanto emerge dall’incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma tra i vertici del Gruppo Fs e il Ministero dei Trasporti, insieme ad alcuni rappresentanti delle comunità locali. Secondo le prime comunicazioni, nell’incontro tra il viceministro Edoardo Rixi e l’ad di Fs Luigi Ferraris, si sarebbe optato per la sospensione del progetto che prevedeva l’installazione di pannelli fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria fra Sestri Levante e Chiavari. Il progetto sarebbe quindi temporaneamente sospeso in attesa di trovare una valida alternativa.

Soddisfatto il consigliere regione Sandro Garibaldi, come lo stesso sindaco di Chiavari Messuti, che in questi giorni si era attivato, con sostegno bipartisan, per produrre documenti ufficiali da parte dell’amministrazione comunale in sostegno della contrarietà del progetto. Le scorse settimane era nato anche un comitato per il ‘No alle barriere’ che in pochi giorni aveva raccolto migliaia di firme.