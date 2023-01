Barriere fonoassorbenti sulla ferrovia a Chiavari, Messuti: “Porterò le firme al viceministro Rixi”

Chiavari. “Il 31 gennaio porterò le firme raccolte in Comune al viceministro Rixi a cui ribadirò la volontà di opporci, in tutti i modi e le sedi opportune, ad un progetto fortemente impattante per il territorio”. Lo ha detto il sindaco di Chiavari Federico Messuti parlando delle barriere fonoassorbenti previste lungo la ferrovia cittadina.

Oggi il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo Bianco i referenti della struttura responsabile dei progetti di risanamento acustico di Rfi. All’incontro erano presenti anche la vicesindaca Michela Canepa e il presidente del Consiglio comunale, Antonio Segalerba.

“Appena abbiamo appreso del progetto di Rfi riguardante l’installazione delle barriere acustiche lungo la ferrovia cittadina ci siamo attivati subito, manifestando contrarietà assoluta, ponendo quesiti alla società, scrivendo alla Soprintendenza e contattando gli enti sovraordinati quali Regione Liguria, Città Metropolitana e Ministero. Successivamente abbiamo ritenuto necessario convocare un Consiglio Comunale straordinario, espressione primaria della partecipazione popolare. Due le finalità, esprimere ferma opposizione dell’amministrazione e della città ad un’opera scellerata, portando avanti tutte le azioni per bloccarne la realizzazione, e dare avvio a una raccolta firme”, ricorda Messuti.

“Ho manifestato la nostra totale contrarietà all’ipotesi di costruire barriere acustiche alte sino a 7 metri sulla ferrovia e poi chiesto di fermare il progetto – prosegue il sindaco chiavarese – Le nostre osservazioni sono state ascoltate e prese in considerazione dai referenti di Rfi che si sono dimostrati disponibili ad accogliere le nostre richieste. Al tal fine abbiamo concordato che assumeremo in un nuovo Consiglio comunale, che si svolgerà a febbraio, una delibera che sarà l’espressione tecnica della contrarietà al progetto e che verrà poi comunicata nell’ambito della conferenza dei servizi. Con questo atto auspichiamo l’archiviazione definitiva dell’opera. Da domani raccoglieremo le firme in Comune”.