Barriere acustiche a Chiavari, il comune pronto a bloccare il progetto. E il comitato deposita quasi 3mila firme

Chiavari. È stata depositata la proposta di delibera che il sindaco Federico Messuti porterà in Consiglio Comunale il prossimo 3 febbraio 2023 per bloccare il progetto di installazione delle barriere fonoassorbenti di RFI.

“Un atto tecnico che costituirà il parere contrario all’opera da parte del Comune di Chiavari. Verrà formalizzato dal dirigente comunale e presentato in conferenza dei servizi entro il termine fissato per il 21 febbraio 2023, chiedendo, una volta per tutte, di respingere e bocciare il progetto. A Roma, domani pomeriggio, ne sottoporremo il contenuto sia al viceministro Rixi che ai vertici di Rfi. Siamo fiduciosi – afferma Messuti – Grazie a questa delibera, che verrà votata durante prossimo consiglio comunale, confidiamo di bloccare l’opera”.

Motivazioni tecniche contro la realizzazione del progetto di Rete ferroviaria Italiana:

-la carenza del progetto relativamente allo studio-comparazione e individuazione di ogni soluzione alternativa nel rispetto dei criteri gerarchici previsti dal DM Ambiente 29.11.2000;

– il non giustificato e non proporzionato impatto delle opere a progetto, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, nei riguardi dei beni vincolati ex art. D.Lgs. 42/2004 e più in generale in relazione agli aspetti paesaggistici del territorio costiero e del litorale marino;

-la carenza ed erroneità del progetto in ordine alla valutazione dell’inserimento ambientale dell’intervento e carenza ed erroneità delle motivazioni tecniche a scelta della soluzione in violazione del DM Ambiente 29.11.2000 – in ogni caso, la notevole incidenza delle barriere nei riguardi del contesto urbano storicamente costituitosi nel tempo e della qualità di vita degli abitanti;

-la violazione dell’art. 9 DM 1444/1968 in ordine alla distanza tra porzioni di barriere a progetto e le pareti finestrate di alcuni edifici latistanti la linea ferroviaria;

– la contrarietà all’art. 15 NA Piano di Bacino vigente e comunque carenza di istruttoria in ordine ai rischi dell’aumento di vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali;

-la carenza del progetto con riguardo alla mancata valutazione complessiva delle conseguenze, in termini acustici, sia per gli edifici-ricettori siti in prossimità delle interruzioni delle barriere sia sulla rifrazione dell’inquinamento acustico proveniente dalle arterie stradali latistanti la ferrovia;

-la violazione del principio di proporzionalità tra il beneficio che si vorrebbe procurare ai cives e i pregiudizi derivanti dallo strumento a tal fine (senza adeguata motivazione e istruttoria) prescelto da RFI.

Nel frattempo il Comitato “NO alle barriere fonoassorbenti ferroviarie” ha depositato la Petizione, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto Comunale, sottoscritta da circa 2800 cittadini.

La Petizione è formata dai seguenti punti: 1) venga dato riscontro per iscritto alla presente petizione entro 30 (trenta) dal suo ricevimento al Protocollo Generale dell’Ente 2) venga organizzato incontro pubblico entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della presente petizione al Protocollo Generale Comunale per illustrare alla Cittadinanza il progetto di cui sopra 3) venga esposta la posizione dell’Amministrazione Comunale nei confronti del progetto 4) vengano spiegati i passi procedurali e le relative tempistiche che la stessa Amministrazione intende perseguire o sta perseguendo per contrastare il progetto.

“E’ stato suggerito all’amministrazione comunale di convocare un Consiglio Comunale Aperto, come previsto dall’articolo 53 del Regolamento del Consiglio Comunale, in maniera tale che anche la cittadinanza possa partecipare, questa modalità avrebbe lo scopo di coinvolgere i cittadini ed avvicinarli alla vita politica oltre che ad informarli sullo stato dell’opera – scrivono i promotori – Siamo confidenti che venga dato riscontro a quanto sopra e venga riconosciuto al Comitato il grande lavoro svolto a sostegno dell’amministrazione concedendo quanto sopra”