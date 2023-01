Bambino picchiato dal nonno a Ventimiglia: scatta la raccolta fondi per sostenere la famiglia

Genova. Tutti insieme per il piccolo Ryan, una raccolta fondi per aiutare i genitori del bimbo ad affrontare le spese mediche. La comunità di Ventimiglia si è mobilitata per Ryan il bimbo di 6 anni che attualmente è ricoverato al Gaslini di Genova in prognosi riservata, dopo che, il 19 dicembre, è stato ritrovato gravemente ferito e incosciente a causa delle percosse ricevute dal compagno della nonna.

Per il piccolo è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe dall’associazione ambulanze veterinarie della val Nervia, con lo scopo di poter aiutare la famiglia ad affrontare tutte le spese mediche che dovranno inevitabilmente sostenere.

Lo sconcerto e la commozione intorno alla storia di Ryan ha generato una grande solidarietà che ha permesso in pochi giorni di raccogliere oltre 6.700 euro. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link