Bambino picchiato dal nonno a Ventimiglia, migliorano le condizioni di salute: respira da solo ma è ancora in intensiva

Genova. Sono positive le notizie che giungono dall’ospedale Gaslini di Genova in merito alle condizioni del bimbo di 6 anni, picchiato dal compagno della nonna paterna lo scorso 19 dicembre e da quel momento ricoverato.

La direzione sanitaria dell’ospedale oggi fa sapere che il bimbo “è attualmente in autonomia respiratoria, cosciente ed orientato, non richiede terapie di supporto delle funzioni vitali, ma rimane ricoverato in terapia intensiva per monitoraggio”.

In queste ore una vera e propria mobilitazione nazionale si sta attivando per dare supporto al piccolo e alla sua famiglia: dopo la vicinanza del giocatore della nazionale Acerbi, in queste ore sta avendo grande diffusione la campagna di raccolta fondi per supportare i famigliari nelle spese.