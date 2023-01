Auto contromano sulla superstrada: il frontale sfiorato ripreso dalla telecamera

Savona. Viaggiava tranquillo sulla superstrada Savona-Vado, quando all’improvviso dietro ad una curva, si trova di fronte un’altra auto che sta procedendo in contromano. Riflessi e fortuna, e un grande spavento per Maurizio, l’autista della vettura che ha sfiorato per un soffio un terribile incidente, immortalandolo sulla telecamera on board.

L’episodio è successo la mattina del 29 dicembre scorso, vicino all’uscita per il cimitero di Zinola (in direzione Vado Ligure), da dove Maurizio presuppone sia arrivato, per sbaglio, l’altro automobilista.

“Fortunatamente ho avuto i riflessi pronti per evitarla, ma lo reputo un errore gravissimo da parte dell’altro conducente che poteva causare serie conseguenze” racconta Maurizio a IVG. Si tratta infatti di una strada a scorrimento veloce e il limite su quel tratto è di 70 km orari. “Peraltro – sottolinea – ho visto dallo specchietto retrovisore che non si è neppure fermato. Sono rasserenato solo dal fatto che non avevo i figli in auto e che non si è fatto male nessuno”.

Il tutto è stato filmato dalla dashcam presente sull’auto, il video è stato inviato anche alla polizia locale di Savona: “Spero prendano dei provvedimenti – dice – credo non sia la prima volta che su quel tratto si verifichi un fatto di questo genere, sarebbe opportuno forse aggiungere qualche cartello in più dalla rampa del cimitero di Zinola, perché credo che sia salito da lì”