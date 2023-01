Atalanta troppo forte per una Sampdoria che esce a testa alta da Bergamo

Bergamo. Atalanta-Sampdoria è sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

I bergamaschi, reduci dal 3-3 con la Juventus, puntano a continuare la striscia positiva di risultati, mentre i blucerchiati, la cui situazione di classifica è alquanto deficitaria, non avranno due pedine importanti come Colley in difesa e Sabiri sulla trequarti.

Le squadre scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Rincòn, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers

Si parte, dopo il minuto di raccoglimento per Carlo Tavecchio, ex presidente Figc.

L’Atalanta gira palla con i difensori da dietro contro una Samp molto compatta

Al 3° fallo da ammonizione di De Roon, graziato dal direttore di gara Doveri

Al 5° fallo su Boga, la relativa punizione di Koopmeiners non crea pericoli

All’ 8° doppia occasione per Gabbiadini ed Augello, ma il portiere nerazzurro Musso è superlativo nel respingere le conclusioni

Al 16° Winks devia in corner la conclusione di Lookman

La Samp prova a guadagnare spazio

Al 19° ancora una occasione per la Sampdoria, ma la conclusione di Leris è alta di poco

Al 23° conclusione imprecisa di Lookman

Al 26° Hojlund costringe. Audero ad una gran parata

Al 29° ancora Hojlund, ma Audero devia il tiro in calcio d’angolo

Al 41° Palo di Lookman e sul cross di Hateboer il colpo di testa di Maehle non dà scampo (1-0)

Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio, che hanno saputo sfruttare, a differenza dei blucerchiati, l’occasione giusta

Inizia la seconda frazione di gioco, vedremo se la Sampdoria avrà la capacità di reagire allo svantaggio.

Partono forte Gabbiadini e compagni, ma (al 49°) il cross di Leris è impreciso e vanifica la pregevole azione

Al 52° conclusione di Scalvini deviata in coner

Al 57° brilla la stella di Lookman, che parte in dribbling, entra in area e da posizione defilata infilza Audero (2-0)

La Samp manda in campo Zanoli per uno spento Djuricic

Al 61° entra il giovane Paoletti per Rincon

Al 67° Zapata, Ruggeri e Pasalic per Hojlund, Maehle e Boga

Al 78° ci prova Gabbiadini, ma il tiro è smorzato dalla difesa nerazzurra

Al 79° Quagliarella, Malagrida (classe 2003, all’esordio in campionato)), Vieira subentrano a Lammers, Gabbiadini, Nuytinck

Al’81° Muriel per Lookman

All’82° Zapata calcia in maniera imprecisa

All’ 86° ammonito Malagrida

All’87° Gasperini manda in campo Demiral per Scalvini

All’88° intraprendente colpo di testa di Malagrida che impegna Musso, ammonito Demiral per gioco scorretto

Cinque minuti di recupero

Al 92° colpo di testa di Leris deviato in corner da Musso

Al 94° gran conclusione, su imbucata di Paoletti, di Quagliarella (in fuori gioco) con Malagrida, che sulla respinta di Musso realizza di testa, ma la rete è annullata

Troppo forte l’Atalanta per una Sampdoria, che esce a testa alta da Bergamo, con l’onore delle armi