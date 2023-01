Arrestato Matteo Messina Denaro, il boss di mafia era latitante da 30 anni

Palermo. Arrestato Matteo Messina Denaro. Il boss di mafia di Castelvetrano considerato tra i mandanti – tra le altre cose – di stragi come quelle di Capaci e via D’Amelio, era latitante da 30 anni e ricercato numero uno. L’uomo si trovava ricoverato nella clinica privata Maddalena di Palermo. A portare a termine l’operazione, all’indomani del trentennale dell’arresto di Totò Riina, sono stati i carabinieri del Ros.

La storia. Il 2 giugno 1993 Matteo Messina Denaro si rende irreperibile, ma è già un nome noto nella mafia siciliana. Quasi 30 anni di ricerche, di indagini, di arresti, ricorda TP24. E’ stata fatta terra bruciata attorno a lui, sono stati arrestati parenti, fidatissimi collaboratori. Decine di processi si sono celebrati in “contumacia”.

Matteo Messina Denaro è ritenuto responsabile di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo – rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di prigionia.

È nato nel 1962 a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il papà Francesco, don Ciccio, era il capo mandamento della zona. Da lui Messina Denaro ha imparato anche i segreti della latitanza: dopo anni di ricerche, l’uomo fu trovato solo nel 1998 – morto stroncato da un infarto – nelle campagne vicino al paese. Da allora ha comandato Matteo.

Prima nella provincia di Trapani, poi in Sicilia. Fedelissimo di Totò Riina, dopo l’arresto del boss si è messo agli ordini di Provenzano, padrino con cui scambiava pizzini pieni di rispetto e di affetto, ma che in realtà seguiva solo in parte.

Poi, quando i boss sopra di lui sono caduti a uno a uno, Messina Denaro ha iniziato a contare sempre di più ed è diventato tra gli uomini più ricercati al mondo. E’ stato condannato a diversi ergastoli, tra cui quello per essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Noto anche con i soprannomi “U siccu” e “Diabolik”, legato a Cosa nostra, considerato tra i latitanti più pericolosi e ricercati al mondo.

Sull’arresto le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Lo Stato alla fine vince sempre – scrive sui social . oggi festeggiamo una grande vittoria per il nostro Paese. Complimenti agli inquirenti e alle forze dell’ordine che hanno raggiunto questo risultato storico. Giovanni Falcone diceva “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine”. Oggi questa fine è più vicina”.

Anche il presidente della commissione regionale antimafia, Roberto Centi ha dichiarato: “Con l’arresto di Matteo Messina Denaro questa mattina a Palermo si chiude un altro capitolo della stagione della mafia stragista. A 30 anni esatti dall’arresto di Totò Riina e dopo l’arresto di Bernardo Provenzano, anche in quel caso dopo lunghissima latitanza, la fine di quella di Messina Denaro, grazie all’operazione dei Carabinieri del Ros che lo hanno trovato in una clinica privata di Palermo, ha un valore simbolico enorme. Grazie pertanto ai magistrati di Palermo Maurizio De Lucia e Paolo Guido, grazie alle Forze dell’ordine che hanno condotto questa brillante operazione. Tuttavia, con l’arresto di Messina Denaro, non va però dimenticato che oggi la mafia non è più quella degli anni Novanta e precedenti, è una mafia che ha bisogno di professionisti scafati nell’ambito della pubblica amministrazione, degli appalti, delle filiere finanziarie: una mafia di colletti bianchi che fa meno morti ma che è altrettanto insidiosa e pericolosa, specie nei suoi rapporti con quelle internazionali, presenti in Italia e, nello specifico, anche in Liguria”.