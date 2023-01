Arenzano, sciopero a oltranza alla Bocchiotti: “Dalle istituzioni un silenzio assordante”

Arenzano. I lavoratori della Professional Solutions operanti presso il cantiere Bocchiotti di Arenzano in sciopero ad oltranza dalle 5 di questa mattina restano in presidio, senza alcuna convocazione da parte delle istituzioni.

“Un silenzio assordante sul tentativo maldestro di Bocchiotti di sostituire il personale ritenuto troppo anziano con personale neoassunto con contratto interinale“, intervengono in una nota le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti che “rigetteranno con tutte le forze la creazione di un precedente che minaccerebbe tutto il settore della logistica in Liguria”.

“Lo sciopero dei lavoratori – continuano i sindacati – andrà avanti finché non verrà verificata la genuina volontà di procedere con l’internalizzazione, pertanto non essendoci un termine allo sciopero si chiede a tutti gli operatori della logistica la massima solidarietà ai lavoratori in sciopero presso il sito Bocchiotti di Arenzano”.

La decisione di scioperare era stata presa dopo che l’accordo ipotizzato davanti al prefetto di Genova per l’internalizzazione dei lavoratori era andato a monte. Si tratta di 24 dipendenti che, secondo i sindacati, verranno sostituiti con personale in somministrazione perché l’azienda li reputa troppo anziani.